Подмосковный депутат обложила матом недовольных жителей: "[Уезжайте] в лес!"

В Дубне набирает обороты скандал из-за высказываний местного депутата. Накануне по социальным сетям разлетелся ролик, в котором член Совета депутатов наукограда Екатерина Аратова критикует недовольных жителей. Поводом стало обсуждение благоустройства Чернореченского лесопарка.

Из-за обилия нецензурной лексики мы не можем опубликовать само видео. В нем депутат очень эмоционально, используя мат, обращается к горожанам, которые недовольны вырубкой кустов и деревьев.

"Ребят, во-первых, мы живем в городе. Если вам очень нужна *** природа и не нужна цивилизация, [уезжайте] в лес. В любую деревню. 20 минут в сторону Рыбинска – там деревень заброшенных [много]. Там можете любить природу, обнимать березку, наслаждаться кустами", - заявила Аратова.

Депутат предположила, что у жителей Дубны "настолько сложилась жизнь", что они могут думать только о деревьях. Высказалась Аратова и о россиянах, которые не хотят и не могут работать.

Свое видео депутат назвала выражением позиции и "сливанием негатива". Аратова подчеркнула, что не жалеет о сказанном.