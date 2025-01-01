Евросоюз назвали крупнейшим покупателем российского газа

Евросоюз в период с 24 февраля 2022 года по сентябрь 2025-го остается для России крупнейшим газовым рынком. Это касается как поставок по трубопроводам, так и сжиженного природного газа, пишет The Guardian.

По данным издания, за это время европейские страны купили 35% трубопроводного газа из России. На втором месте с показателем 30% - Китай и Турция, купившая 29% голубого топлива. А за последний месяц лидерами по закупкам стали Венгрия, потратившая на российский газ 393 миллиона евро, и Словакия - 207 миллионов евро.

В целом после введения различных санкций доходы российской энергетики снизились. Однако они по-прежнему поддерживаются закупками нефти и газа у покупателей в Азии и Восточной Европе, а также поставками сжиженного природного газа морским транспортом в ЕС. Считается также, что Россия экспортирует миллионы тонн сырой нефти с помощью так называемых "теневых танкеров", заключают авторы.