Большая часть Красноармейска уже находится под контролем ВС России

Российские силы взяли под контроль большую часть Красноармейска в ДНР. В городе идут ожесточенные бои, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ", - передает его слова ТАСС.

Также продвижение российских подразделений продолжается на краснолиманском направлении в ДНР.

Битва за Красноармейск ( украинское название - Покровск) приближается к своему апогею. ВСУ бросили значительную часть своих сил на удержание города. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в населенном пункте сложилась тяжелая обстановка.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. Является одним из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". В Красноармейске расположен железнодорожный узел, связывающий ДНР с Днепропетровской областью.