Зеленский признал сложное положение ВСУ в Красноармейске

Российские военные зашли в Покровск (украинское название Красноармейска). Это признал украинский лидер Владимир Зеленский, назвав ситуацию сложной, сообщает издание "Страна.ua".

Глава киевского режима добавил, что ВС России сосредоточили против Красноармейска ударную группу, значительное количество войск. Это, по словам Зеленского, создает сложную ситуацию во всех соседних районах, в самом городе идут ожесточенные бои, у ВСУ сложности с логистикой.

Днем ранее о ситуации в Красноармейске доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По его данным, группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В окружение попали 5,5 тысяч боевиков ВСУ.