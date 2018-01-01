Меган Маркл готовится к Хэллоуину: ей помогают принц Гарри и их дети

Принц Гарри взял в жены американскую актрису Меган Маркл в мае 2018 года. Влюбленные обвенчались в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, эта церемония транслировалась на весь мир. Однако вскоре после рождения их первенца, сына Арчи, пара решительно отказалась от своих королевских обязанностей и покинула Великобританию.

В настоящее время Меган с принцем Гарри живет в США. В солнечной Калифорнии появилась на свет их дочь Лилибет. Несмотря на то, что супруги ведут достаточно публичный образ жизни, своих наследников они предпочитают лишний раз не показывать. Лишь время от времени Меган демонстрирует на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" кадры с подрастающими наследниками.

Так, Маркл выложила видео, как вместе с родными готовится к Хэллоуину. Семейство прогуливается между тыкв, чтобы выбрать подходящие для праздника овощи. На видео можно хорошо рассмотреть Арчи и Лилибет, правда, только со спины.

Однако поклонники в Сети умилились при виде свежих кадров детей Гарри и Меган. По их мнению, Арчи и Лилибет растут копиями отца. Дело в том, что наследники принца такие же рыжеволосые.

Ранее Маркл рассказала, как она воспитывает четырехлетнюю дочь Лилибет и шестилетнего сына Арчи. У герцогини есть особый прием — "исцеляющее одеяло". Когда кто-то из детей плохо себя чувствует, они идут к маме и вместе с ней укрываются этим особым одеялом.