Увеличилось число погибших после взрыва в Копейске

Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области увеличилось до 13. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Правительство сформировало список жертв трагедии. В нем 23 человека – 13 признаны погибшими. На месте взрыва продолжаются работы, спасатели разбирают завалы.

"Идет поиск останков других погибших. Далее предстоят длительная работа по идентификации", - сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области (цитата по "Интерфаксу").

В стационарах областной клинической больницы и в стационарах города Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двух перевели из ожогового центра ГКБ №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

В ночь на 23 октября на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 10 миллионов рублей.