Трамп пригрозил ядерной подлодкой в ответ на испытания Россией "Буревестника"

Россия не играет в игры с США. Также и Вашингтон не играет в игры с Москвой. Так американский лидер Дональд Трамп отреагировал на известия об успешных испытаниях уникальной российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем.

Накануне спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация донесла до американской информацию об успешных испытаниях. Трамп заявил, что России надо заняться урегулированием конфликта на Украине, а не испытанием ракет. Также американский лидер сказал, что у США есть подлодка с ядерным оружием, которую он отправил к российским берегам.

Кроме того, Трамп высказался о возможности введения новых ограничений против России. По его словам, журналисты со временем узнают о его решении. Также американский лидер подчеркнул, что не обсуждает использования Евросоюзом замороженных российских средств для оплаты военной помощи Украине. Он посоветовал спросить ЕС – он, якобы, в этом не участвует.