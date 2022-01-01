Вот чем завершилась связь певицы Славы и Бориса Корчевникова: назвала беспринципным

На днях Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) приняла участие в съемке нового выпуска программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В нем артистка откровенно рассказала о проблемах в личной жизни.

Известно, что у Славы был обеспеченный жених Анатолий Данилицкий, но она сама разорвала с ним отношения. В конце 2022 года артистка объявила о расставании с избранником, после этого они несколько раз сходились и расходились.

В Сети многочисленные поклонники считают, что Слава никак не может простить возлюбленного, поэтому и страдает. Сама артистка не скрывает, что не раз ловила Данилицкого на изменах и, более того, в отместку тоже ему изменяла.

И вот об этом Слава откровенно рассказала Борису Корчевникову. Новый выпуск должен был выйти в эфир на днях. И он вышел, вот только вместо Славы шоу было посвящено совсем другой артистке. Возмущенная певица обратилась к общественности в своем аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Для начала Слава пояснила, что дала интервью, чтобы поддержать свои концерты, поэтому для нее было принципиально важно, чтобы передача вышла именно сейчас. Расстроенная артистка назвала Бориса Корчевникова и его команду беспринципными и пообещала подать на программу в суд.

В Сети судачат, что за этим может стоять Анатолий Данилицкий, который каким-то образом якобы договорился, чтобы резонансная программа не увидела свет.