Организатором похищения футболиста и бизнесмена в Петербурге оказался второкурсник

МВД установило личность организатора похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Им оказался студент второго курса одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям: о похищении человека, о покушении на похищение и о разбое.

Всего по делу задержаны четыре человека. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полиция ищет их сообщников.

Попытка похищения 27-летнего футболиста "Зенита" Андрея Мостового произошла 23 октября на улице Вязовой. На спортсмена напали несколько человек: они схватили его за руки и попытались усадить в машину. Мостовому удалось отбиться.

Спустя два дня на том же месте преступники похитили зятя одного из депутатов Государственной думы Вячеслава Макарова – 50-летнего Сергея Селегеня. Злоумышленники принудили похищенного перевести им более 200 тысяч рублей, после чего потребовали еще 10 миллионов рублей. В результате совместной операции силовиков Селегеня освободили