"Скоро Инстасамки не будет": артистка выступила с признанием на шоу Собчак

Еще несколько лет назад Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) славилась скандальным репертуаром. Многие обвиняли артистку в пропаганде развратного образа жизни и запрещенных веществ.

В новом выпуске шоу Ксении Собчак Инстасамка призналась, что пересмотрела свои взгляды. Артистка сообщила, что устала от своего амплуа и в ближайшее время сменит псевдоним.

"Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через десять лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю ее в памяти всех людей. Мы с ней сделали все, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше. Первое слово — "Money", - сообщила Дарья.

Однако перед этим Зотеева планирует выпустить альбом с фитами, где будут российские и, возможно, зарубежные знаменитости, а после — прекратит существование "Инстасамки".