"Скоро Инстасамки не будет": артистка выступила с признанием на шоу Собчак

Еще несколько лет назад Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) славилась скандальным репертуаром. Многие обвиняли артистку в пропаганде развратного образа жизни и запрещенных веществ.
В новом выпуске шоу Ксении Собчак Инстасамка призналась, что пересмотрела свои взгляды. Артистка сообщила, что устала от своего амплуа и в ближайшее время сменит псевдоним.
"Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через десять лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю ее в памяти всех людей. Мы с ней сделали все, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше. Первое слово — "Money", - сообщила Дарья.
Однако перед этим Зотеева планирует выпустить альбом с фитами, где будут российские и, возможно, зарубежные знаменитости, а после — прекратит существование "Инстасамки".
"У меня просто холодный пот по спине течет из-за того, что я просто ввязалась в эту страшную историю. Что я могла бы не только эти песни петь, я бы могла в Европе сидеть… Но понимаю сейчас, что мне очень жаль. Я, как девушка, дошла до каких-то вещей, на которые я смотрю и понимаю, что мне просто стыдно! Я бы не делала этого сейчас. Я понимаю, что меня просто можно было брать в оборот. Спасибо Богу, что со мной ничего не случилось! Поэтому надо выбирать, что ты поешь, с кем ты работаешь", - заключила артистка.