Авиакомпании "Ангара" запретили выполнять рейсы

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки.

"Ангара" летала на 11 региональных направлениях. Теперь вместо нее на рейсы выйдут авиакомпании "Ираэро", "Аврора" и "Хабаровские авиалинии".

Мера связана с обеспечением безопасности полетов, готовится в сообщении ведомства. С 1 ноября закрыты все продажи на рейсы, а с 5 ноября перестанет выполнять коммерческие рейсы.

Пассажиры с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, могут оформить возврат с полной компенсацией или переоформить билеты.

24 июня в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Он выполнял рейс Хабаровск - Благовещенск - Тында. На борту находились 48 человек, все они погибли.

Расследование продолжается. В качестве главных версий рассматривают техническую неисправность судна, не раз попадавшего в разные ЧП, или ошибочные действия экипажа.