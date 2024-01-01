Тысячи неопознанных подводных объектов появились у берегов США

Тысячи неопознанных подводных объектов появились у побережья США. Более девяти тысяч случаев зафиксировало приложение Enigma, которое используют для отслеживания таких объектов, сообщает Marine Technology News.

Как рассказал изданию ветеран Военно-морских сил США Аарон Амик, служивший оператором гидролокатора, приборы иногда фиксировали необычные быстродвижущиеся объекты. Их скорость была настолько высока, что локаторы не могли ее измерить. А бывший контр-адмирал американских ВМС Тим Галлодет, выступая в Конгрессе в 2024 году, назвал подобные объекты серьезной угрозой национальной безопасности.

Отмечается, что сообщения о неопознанных морских объектах появлялись и раньше. В частности, в отчете английского натуралиста Эндрю Блоксама, опубликованном в 1825 году, говорится о поднимавшихся из моря красных шарах.