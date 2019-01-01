Тайга пытается скрыть следы: леденящие душу подробности из района пропажи Усольцевых

Семья Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге месяц назад, могла стать жертвой медведей. Сейчас у этих животных период зажировки перед спячкой – они становятся непредсказуемыми и едят все подряд, рассказала местная жительница Ирина Соловьева.

Криминальную версию – встречу Усольцевых с браконьерами – она не исключает, но не верит в ее реальность. По мнению женщины, незаконные охотники не стали бы убивать всю семью.

Пропажа Усольцевых вызывает много вопросов у Соловьевой. Она вспомнила другой случай – в 2019 году в том же Партизанском районе пропал 67-летний мастер спорта по ориентированию Владимир Шатыгин. Опытный турист просто сошел с тропы на сто метров в поисках ягод и бесследно исчез.

Женщина уверяет, что в том районе сложно заблудиться. Кроме того, исчез Шатыгин в солнечную погоду. А вот уже во время поисков погода резко испортилась и даже пошел снег – как будто тайга заметала следы. Мужчину искали месяцев, но безрезультатно: не нашли ни следов, ни одежды, ни тела. В тайге регулярно пропадают люди, говорит опытный спасатель Александр Шахов.

"Тайга — это не просто лес. Это живой организм. Иногда она просто не отдаёт своих. Не потому что кто-то виноват — потому что это её закон", - заявил он изданию "Про недра".

С момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге прошел почти месяц. 28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Их активно искали две недели. 12 октября масштабные поиски приостановили, сейчас на месте работают лишь небольшие группы спасателей.

Выдвигаются самые разные версии исчезновения семьи. Они могли заблудиться или стать жертвой диких животных. Также в СМИ обсуждается возможность бегства Усольцевых за границу, однако эта версия не выдерживает критики из-за сложного рельефа местности.