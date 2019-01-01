"Они едят все подряд": Усольцевы могли стать жертвами браконьеров или медведей

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые бесследно исчезли месяц назад в тайге. Накануне спасатели вместе с сотрудниками полиции и Следственного комитета обследовали еще девять квадратных километров территории.

О результатах обследованиях не сообщается.

Выдвигаются самые разные версии исчезновения семьи. Они могли заблудиться или стать жертвой диких животных. Также в СМИ обсуждается возможность бегства Усольцевых за границу, однако эта версия не выдерживает критики из-за сложного рельефа местности. Кроме того, рассматривается версия встречи семьи с браконьерами, которые могли расправиться с ними.

Известно, что в районе пропажи Усольцевых уже были случаи таинственного исчезновения туристов. Один такой произошел в августе 2019 года — тогда пропал 67-летний мастер спорта по ориентированию Владимир Шатыгин. Как рассказала его знакомая Ирина Соловьева, мужчина сошел с тропы буквально на 100 метров и назад уже не вернулся.

Соловьева говорит, что в Партизанском районе действительно встречаются браконьеры и бывшие заключенные. Однако в криминальную версию пропажи Усольцевых она не очень верит.

"Зачем им убивать всю семью? Не исключаю криминальную версию, но мне кажется, что их съел медведь. У них как раз сейчас проходит зажировка на зиму, они едят все подряд. Еще Усольцевы могли замерзнуть в укромном месте", - сказала женщина изданию "Аргументы и факты".

Однако Соловьева обратила внимание, что и следов медведей поисковики не встречали.