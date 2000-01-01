Всероссийский форум школ и клубов родителей прошел в Москве

Дополнительные меры поддержки семей в кризисных ситуациях, борьбу с зависимостями и психологическую помощь детям обсудили сегодня в Москве на Пятом Всероссийском форуме школ и клубов родителей.

Площадка объединила десятки специалистов. Выступили представители федеральных и региональных властей, руководители организаций соцобслуживания и образования, уполномоченные по правам ребёнка.

Участники рассмотрели целый ряд инициатив, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов, профилактику социального сиротства, поддержку детей участников СВО. Обсудили и работу клубов для родителей, которые помогают укрепить семейные отношения.