Ученый раскрыл тайну НЛО, пролетевшего над Москвой

Неопознанный летающий объект привлек внимание москвичей сегодня ранним утром. Яркое зеленое свечение, длинный хвост и поразительная близость к Земле. Необычное зрелище длилось недолго: в считанные минуты объект распался на искорки, оставив после себя лишь знак вопроса в умах любопытных горожан. Что просверкало в небе над столицей?

Таинственного гостя, который ранним утром пролетел над столицей, до сих пор бурно обсуждают в соцсетях. Тысячи москвичей стали свидетелями загадочного небесного представления, которое длилось всего несколько секунд, но вызвало бурю вопросов, ведь объект очень быстро пролетел над городом, а затем рассыпался на сверкающие части и оставил яркий след. Ученые уже дали ответ — никакие не пришельцы. Скорее всего, это сгорел в атмосфере старый спутник или часть ракеты, то есть самый настоящий космический мусор.

"Он летел с запада на восток, именно так и летают абсолютное большинство спутников, он летел, точнее уже падал по пологой траектории, на поверхность вдоль поверхности Земли, именно так падают искусственные спутники", - пояснил Владимир Сурдин, астроном, доцент МГУ.

Яркий зеленый след — это, вероятно, горел в атмосфере никель из спутника. Хотя, возможно, это был и железно-никелевый метеорит. Но точнее уже не узнаешь — объект полностью сгорел. Кстати, за такими падениями следят специальные службы. И зачастую стараются направлять спутники так, чтобы они падали не над городами, а в специальных местах.

"Это пространство между Новой Зеландией, Австралией и Южной Америкой. Это совершенно дикое место, куда почти никто не заплывает", - отметил Владимир Сурдин.

Небесное представление видели жители Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и многих других городов Подмосковья.