Собянин: Еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Ещё три поликлиники открылись сегодня в Москве после реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". В частности, пациентов начали принимать в Дорогомилове и в Красносельском. А также в районе Москворечье-Сабурово. Все медучреждения оснащены новейшей техникой.

Район и адрес те же, вот только здание совершенно новое. На западе столицы после комплексной реконструкции детская городская поликлиника превратилась в современный медицинский центр.

"Мы заменили оконные, дверные проемы. Осуществили замену фасада. Сделали модернизацию всех инженерных систем, включая такие как общеобменные вентиляции систем, систем кондиционирования, заменили на 100 процентов систему противопожарной защиты", - сообщил Данияр Исингалиев, советник Управления по реализации социальных программ Департамента капитального ремонта Москвы.

Здесь все по новому Московскому стандарту: максимальный комфорт для пациентов и врачей; удобные зоны ожидания и игровые пространства для детей. Расположение кабинетов тщательно продумано. На первом этаже - дежурный врач и отделение ОРВИ. Профильные специалисты и педиатры на втором и третьем. И такие обновлённые поликлиники открылись сегодня сразу в нескольких районах города.

"Ещё три поликлиники открылись сегодня после реконструкции. В сентябре мы завершили основные работы по программе модернизации первичного звена городского здравоохранения. За пять лет обновили и построили заново больше 340 зданий взрослых и детских поликлиник. Но работа по улучшению качества амбулаторной помощи продолжается. Мы ведём её на системной и постоянной основе. В частности, сегодня после реконструкции ещё три поликлиники приняли первых пациентов: головное здание ДГП №30 в Дорогомилове, филиал №3 ГП №64 в Красносельском и филиал №4 ДГП №23 в Москворечье-Сабурове", - сообщил Собянин.

И, конечно, после реконструкции каждую из поликлиник оснастили самым передовым медицинским оборудованием.

"Вот у нас кабинет охраны зрения, их всего два было на округ. Оборудование было устаревшее, сегодня могу сказать - шикарное новое оборудование. Это касается и физиокабинетов, восстановительного лечения, кабинетов функциональной диагностики. Везде установлено абсолютно новое оборудование, даже которого у меня не было", - отметил Кирилл Чернов, главный врач детской городской поликлиники №30.

Для молодых мам в обновленных пространствах организована комната "здорового ребёнка" с местом для кормления, в которой также проводится обучение по уходу за новорождёнными. В просторных коридорах дожидаться время приема специалиста можно на комфортных диванах или в буфете за чашечкой кофе.

В каждой поликлинике кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Прилегающая к поликлиникам территория также обустроена, там появились удобные места для отдыха, заменили систему освещения и ограждения адаптировали для мобильных граждан.