В Подмосковье накрыли подпольную нарколабораторию

8 кг мефедрона изъяла полиция из подпольной нарколаборатории в Подмосковье сегодня. 40-летний житель Екатеринбурга переехал в начале октября в поселок Селятино. Там злоумышленник арендовал частный дом, где вместе с кураторами обустроил нарколабораторию.

Мужчина синтезировал мефедрон, который планировал сбывать с помощью закладок по Московской области. Однако противозаконный бизнес зарубили на корню сотрудники органов.