В Подмосковье накрыли подпольную нарколабораторию

8 кг мефедрона изъяла полиция из подпольной нарколаборатории в Подмосковье сегодня. 40-летний житель Екатеринбурга переехал в начале октября в поселок Селятино. Там злоумышленник арендовал частный дом, где вместе с кураторами обустроил нарколабораторию.
Мужчина синтезировал мефедрон, который планировал сбывать с помощью закладок по Московской области. Однако противозаконный бизнес зарубили на корню сотрудники органов.
"В ходе осмотра жилища оперативники обнаружили и изъяли канистры с химическими жидкостями, лабораторное оборудование, реагенты, средства индивидуальной защиты, а также контейнер с веществом в виде порошка и комков массой около 8 кг. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.