Жители подмосковного поселка оказались в ловушке

Жители подмосковного села Тишково-Спасское Пушкинского округа остались без единственной дороги. Неожиданно выяснилось, что она проходит по участку одного из собственников. И он уже приступил к строительству дома. Проехать на машинах теперь не могут и местные жители, и пожарная служба, и скорая помощь.

В минувшую пятницу жители подмосковного поселка Тишково-Спасское в Пушкинском районе оказались в ловушке. Единственную дорогу залили бетоном и поставили забор.

Вереницы машин наблюдались еще почти двое суток. В поселке - более 140 участков. На некоторых живут постоянно, на других - идет строительство. Раньше в населенном пункте был еще один выезд, но его перекрыли специалисты Росавтодора, посчитав опасным и аварийным. А участок основной дороги оказался в частной собственности, и там началось строительство.

"Участок был продан с торгов во время банкротства банка Пушкино (банк). Изначально участок не был допущен к торгам и был изъят из конкурсной массы. По какой-то причине, по решению очень быстрого суда, он был возвращен и продан. После этого собственник новый молчал какое-то время. Когда люди начали строиться и отживаться, он перекрыл нам въезды. Фактически это единственный доступ к нашему участку", - отметила Анна Оборина, председатель ТСН дачного поселка Тишково-Спасское.

Больше года назад собственник участка предложил людям скинуться и выкупить землю под дорогу. Сначала за 12 миллионов рублей, теперь цена вопроса - 40 миллионов рублей.

Особенно жителей беспокоит, что в случае ЧП до участков не смогут добраться экстренные службы. "В прошлом году у нас два раза были пожары на поле. Пожарная служба не может в данный момент, они к нам не доберутся, потому что въезды перекрыты. Это непосредственная угроза для безопасности жителей поселка. Поскольку поселков вокруг много, огонь может распространиться очень быстро, тем более, что газовая труба находится на территории", - рассказала Анна Оборина.

Жители поселка написали коллективное обращение в администрацию Пушкинского городского округа. Там оперативно отреагировали на жалобу - убрали ограждение со второй дороги.

Теперь проезд появился, но это решение временное. Люди просят вернуть основную дорогу, но с соседом договориться пока не получается.

По мнению юристов, этот бюрократический казус можно решить только через сервитут - то есть вернуть доступ к дороге, установив право ограниченного пользования чужим земельным участком.

"Жителям поселка я бы порекомендовал обратиться в полицию, также коллективно с заявлением о самоуправстве и подал бы иск в суд об устранении препятствий в пользовании земельным участком", - отметил Матвей Свиридов, юрист.

Жители просят узаконить оба въезда, и сейчас готовят коллективные жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.