Московский театр РОСТА отметил 95-летний юбилей

Самый юный. МТЮЗ, более известный как театр РОСТА, отметил свой 95-летний юбилей. Никакого академизма - на сцене творилась настоящая феерия.

Интерактивная вставка, музыкальные сюрпризы и, конечно же, праздничный концерт под девизом "95. И нам недоСТАточно" - гостей буквально захватил настоящий карнавал эмоций и впечатлений!

Впрочем, всё это вполне в традициях одной из старейших детских площадок страны. Театр, начавшийся как передвижной, менял стены, но всегда был верен главному: оставаться интересным, актуальным и каждый раз новым для самого искреннего зрителя.