ВС России продолжают освобождение временно оккупированных киевским режимом населенных пунктов. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ. Освобождены населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Также нанесено поражение военному аэродрому, местам запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации формирований ВСУ.

ПВО за последние сутки сбили 2 управляемые авиабомбы и 7 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 350 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.