Рыбин и Сенчукова содержат взрослого сына и его невесту: "Он попросил у нас немного денег, около миллиона"

У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть единственный сын Василий. Ему 26 лет. Три года назад он женился на своей однокласснице Дарье после восьми лет романа. Однако и года не прошло, как пара оформила развод. Эта новость стала шоком для Сенчуковой и Рыбина, ведь они души не чаяли в избраннице сына и думали, что их брак навсегда.

Тем не менее, родители поддержали его в трудный момент, приняли обратно в родительский дом и помогли с деньгами, ведь после развода у Василия начались финансовые проблемы. Однако когда он снова влюбился и привел к Рыбину и Сенчуковой возлюбленную Валерию, те приняли ее в штыки. Певец признался, что им с супругой понадобилось время, чтобы смириться с выбором сына.

Отметим, что Василий уже в возрасте 18 лет попытался жить самостоятельно. Он съехал от родителей и вместе с первой женой жил в квартире ее матери. Позже Рыбин и Сенчукова помогли ему обзавестись собственным жильем и построить дом, где он сейчас и живет с новой возлюбленной. При этом солист группы "Дюна" отметил, что не торопится переписать недвижимость на сына.

"Зачем рисковать? Фактически это и так его дом, они в нем живут и содержат", - объяснил артист в программе "Звезды сошлись".

Василий не сидит без дела. Он открыл две музыкальные школы в Москве и Долгопрудном. Однако стартовым капиталом его обеспечили родители. "Он попросил у нас немного денег, около миллиона. Но мы не собираемся их требовать обратно. Сказали: ''Оставь себе, вложи в развитие", - сообщил Рыбин.