Продюсер сообщил о новых отношениях Красновой: "У нее роман с кем-то из окружения Преснякова"

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом пара объявила о разводе.

Что стало причиной расставания оба не стали уточнять, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши.

"Алена — девушка властная. Любит богатых мужчин, дорогие подарки и постоянное мужское внимание. При этом, конечно, не любит, чтобы мужчина ее обижал или что-то обещал и не выполнял", - высказал мнение продюсер Сергей Дворцов.

А на днях Алена опубликовала в соцсетях фото, намекая, что не грустит в одиночестве после развода. Она похвасталась роскошным букетом. Поклонники в Сети сделали вывод, что у Красновой новый ухажер, который заваливает ее подарками.

"Собственно, скорее всего, у нее роман с кем-то из окружения Преснякова, на 100%", - заявил Дворцов aif.ru.

Напомним, что после развода Алена Краснова вернулась в Москву к родителям, а Никита Пресняков остался в США. Впоследствии он лишь раз прокомментировал новость о разводе. Артист интригующе заявил, что никто и понятия не имеет, что происходило между ним и его супругой на протяжении последних лет.