Песков оценил подаренные американцам конфеты с цитатами Путина

Конфеты с цитатами президента России Владимира Путина были подарены представителям властей США Кириллом Дмитриевым. Это была личная инициатива спецпредставителя российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос журналистов: как отреагировали в Кремле – и, в частности, президент России - на такой презент Дмитриева американским властям. Спецпредставитель Путина преподнес конфеты с цитатами президента на встречах в Нью-Йорке. В частности, на обертке была фраза "Своих не бросаем".

Песков также подчеркнул, что неформальные контакты между Россией и США являются важной составляющей диалога. Особенно это важно на фоне недружественных шагов Вашингтона, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.