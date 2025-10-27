Мать-одиночка обжаловала решение о передаче квартиры Ларисе Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, мать-одиночка Полина Лурье, обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале сентября Мосгорсуд вернул прославленной артистке роскошную квартиру, которую она продала под влиянием телефонных мошенников. В результате покупательница Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры.

Стоимость квартиры составляет порядка 112 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела недвижимость была арестована.

Ранее суд удовлетворил иск Долиной к Лурье о признании недействительной сделки купли-продажи шикарной квартиры артистки. Суд постановил прекратить право собственности Лурье на спорную недвижимость и признать законной собственницей квартиры именно известную певицу.