Зеленский объявил о подготовленном "коалицией желающих" плане прекращения огня

Владимир Зеленский назвал сроки готовности плана прекращения огня от "коалиции желающих". Как сообщил глава киевского режима, он будет готов через семь дней.

По словам Зеленского, он совместно с кураторами решил, что они будут работать над этим в течение следующей недели или десяти дней. По замыслу украинского лидера, план прекращения огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.

Зеленский ранее заявил, что при производстве ракет "Фламинго" была выявлена "технологическая проблема". Какого рода проблему неожиданно обнаружили украинские инженеры в широко разрекламированной ракете, он не уточнил.