Владимир Зеленский назвал сроки готовности плана прекращения огня от "коалиции желающих". Как сообщил глава киевского режима, он будет готов через семь дней.

По словам Зеленского, он совместно с кураторами решил, что они будут работать над этим в течение следующей недели или десяти дней. По замыслу украинского лидера, план прекращения огня должен быть коротким по своему размеру и без большого количества деталей.

Зеленский ранее заявил, что при производстве ракет "Фламинго" была выявлена "технологическая проблема". Какого рода проблему неожиданно обнаружили украинские инженеры в широко разрекламированной ракете, он не уточнил.