"Рекордсмен": в Калининградской области нашли уникальный самородок янтаря

Редкая находка в Калининградской области. Там добыли необычно крупный самородок янтаря - весом почти 2 килограмма 400 граммов. Его назвали "Рекордсмен".

Камни такого размера считаются уникальными. У самоцвета нетипичный скол, который позволяет во всей красе увидеть его цвет - ярко-желтый с небольшими разводами.

Специалисты предполагают, что это кусок более крупного образования, которое пролежало в земле около 40 миллионов лет. После государственной экспертизы находку выставят на единственный в мире аукцион редкого янтаря. Предыдущий образец сопоставимого размера продали за миллион 200 тысяч рублей.