Пикантное фото дочки Анны Ковальчук увидел весь Интернет: подарок маме в день рождения

У звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук двое детей: старшая дочь Злата и сын Добрыня. Старшая наследница начала сниматься в кино, когда еще находилась в животе у матери. Более того, актрису увезли в роддом прямо со съемочной площадки. Однако сама Злата предпочла с кинематографом свою жизнь напрямую не связывать.

Девушка занимается собственным бизнесом - она производит вкусные и полезные экокаши. Кроме того, Злата получила юридическое образование, а в свободное время занимается конным спортом.

Однако у Златы нашлось и новое увлечение. Оказывается, наследница Анны Ковальчук поет. Девушка записала песню, которую презентовала в свой день рождения. Радостной новостью поделилась Анна Ковальчук в своем официальном телеграм-канале.

"Я этого не ожидала. Вот такой подарок получила от дочки на ее же день рождения", - сообщила звезда сериала "Тайны следствия".

В Сети пользователи оценили по достоинству исполнение и вид 25-летней Златы Ковальчук. Поклонники пришли в восторг, особенно от эффектного наряда, подчеркнувшего аппетитные формы девушки. Обычно скромная Злата буквально сразила наповал интернет-пользователей.

