Путин денонсировал соглашение с США по утилизации оружейного плутония

Закон, денонсирующий соглашение с США по утилизации не используемого для оборонных целей оружейного плутония, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение, ратифицированное в 2011 году, предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония. В 2016 году действие договора было приостановлено, потому что США не выполнили ни одно из его условий.

Правительство 31 июля текущего года внесло в Госдуму законопроект о выходе из соглашения. Одной из причин назвали намерение США изменить порядок утилизации без согласия России. Тем временем стало известно, что власти США планируют передать бизнесу часть запасов оружейного плутония. В США предполагают, что это ослабит доминирующее положение России на мировом рынке поставок урана.