Появились подробности о заказчике похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге

Заказчик похищений зятя депутата Государственной думы и футболиста "Зенита" Андрея Мостового находится, по всей видимости, за рубежом. Такие показания дал один из задержанных исполнителей преступлений.

Как заявил во время оперативных мероприятий задержанный, пресловутый заказчик "не из России". В ответ на уточняющий вопрос злоумышленник заявил, что "не говорили нам, просто сказали: "Не из России".

Кадры задержания и допросов задержанных опубликованы на сайте "МВД Медиа".

Официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк уточнила, что предполагаемый организатор похищений — студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Его задержали.

Расследование ведется по статьям 126 и 162 Уголовного кодекса ("Похищение человека" и "Разбой").

В июне в социальных сетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащат бизнесмена, блогера Арега Щепихина* по Ярославскому вокзалу, запихивают его в багажник и увозят на черной элитной иномарке. Позднее выяснилось, что это не похищение, а следственные действия в исполнении чеченских правоохранителей.

Позднее уголовное дело возбудили в отношении самого блогера, его также включили в перечень физических лиц, связанных с террористической или экстремистской деятельностью. За разжигание ненависти, оскорбление чувств верующих и экстремизм Щепихин* получил пять лет колонии и 200 часов исправительных работ.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов