Западные государства своей рестрикционной политикой стремились "порвать" Россию, но "порвались" сами. Об этом заявила в понедельник, 27 октября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница предложила обратить внимание на экономические показатели Евросоюза, которые "говорят сами за себя", пока западные политики пытаются убедить собственных избирателей в якобы разорванной в клочья экономике России.

Захарова, которую цитирует ТАСС, назвала очевидным тот факт, что западные санкции, направленные на финансовую и технологическую изоляцию России, не возымели эффекта. Хотя количество действующих антироссийских санкционных ограничений достигает 30 тысяч, российская экономика сумела адаптироваться, сохраняет высокую устойчивость и демонстрирует рост.

В свою очередь, российский вице-премьер Алексей Оверчук напомнил, что Россия живет под санкциями "уже последние сто двадцать пять лет" и "у нас нет иллюзий насчет того, что их когда-нибудь отменят". Политик призвал воспринимать рестрикции как "просто данность, как климат: они всегда есть, но при этом нужно работать и делать свое дело" (цитата по РИА Новости).

Тем временем The Guardian пишет, что новые антироссийские санкции, объявленные Европой, не смогут положить конец украинскому конфликту, но способны приблизить более выгодную сделку для России.