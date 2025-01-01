Международный турнир по паделу "Москва 2025" набрал рекордное количество игроков

В столице завершился международный турнир по паделу "Москва 2025", организованный Федерацией падела России совместно с департаментом спорта города Москвы.

Турнир прошел в Москве уже второй раз. В этом году он собрал рекордное количество игроков. В нем приняли участие 120 спортсменов из шести стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Грузии и Беларуси. Причем среди прочих, 23 игрока из топ-100 мирового рейтинга FIP (Международной федерации падела), а десять из них – из топ-50. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч евро.

Победителями среди мужчин стали Адриан Аллеманди и Аймар Гоньи, среди женщин титул чемпионов завоевали Ксения Шарифова и Марта Борреро.

Ранее сообщалось, что в первые четыре дня соревнований во Дворце тенниса "Лужники" состоялись квалификационные матчи. Шоу-корт для центральных встреч установили в универсальном спортивном зале "Дружба".

Мужской и женский турниры прошли по олимпийской системе (на выбывание), начиная со стадии одной восьмой финала. Им предшествовал отборочный турнир с той же стадии. Вход на соревнования осущестосуществлялся вляется по билетам.