Еврокомиссию напугали санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Страны Евросоюза должны подготовить план действий на случай, если их затронут вводимые США санкции. С таким заявлением выступила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. По ее данным, американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти" могут частично затронуть энергобезопасность государств ЕС.

По словам Итконен, рестрикции могут частично затронуть страны ЕС, а частично - нет. Она подчеркнула, что ЕК очень тщательно мониторит энергобезопасность европейских государств.

Наблюдает Еврокомиссия и за энергобезопасностью соседей по региону - например стран-кандидатов в ЕС - которые затронуты этим решением. Представитель ЕК заявила, что пока каких-либо серьезных проблем не наблюдается, передает ТАСС.