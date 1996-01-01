Оскандалившаяся невестка выдвинула требование Карлу III: покинет дворец, если будет выполнено одно условие

Король требует, чтобы Сара Фергюсон и ее бывший муж принц Эндрю покинули Ройал-Лодж под Виндзором. Но супруги не спешат оставить 30-комнатный особняк. Ферги и вовсе выдвинула немыслимое требование дворцу.

Напомним, что в королевской семье разгорелся очередной грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Выяснилось, что Сара написала письмо обвиняемому в педофилии Джеффри Эпштейну. В своем послании герцогиня называла финансиста "верным и щедрым другом". При этом публично Фергюсон в то время отреклась от дружбы с Эпштейной, поддержав сторону обвинения.

Фергюсон отстранили от всех семейных мероприятий. Хотя представители герцогини уверяют, что письмо было написано из страха, мол, Сара опасалась, что Эпштейн подаст на нее в суд за клевету, поэтому была вынуждена принести ему извинения. Однако Карлу III такое оправдание показалось неубедительным.

В свою очередь принц Эндрю добровольно отказался от использования титула герцога Йоркского и лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. Эндрю сохранит лишь титул принца, который принадлежит ему как сыну королевы Елизаветы II.

Теперь Карл III требует, чтобы парочка освободила Роял-Лодж, который смело можно назвать дворцом. Но тут есть нюанс. Эндрю и Сара с 30 мая 1996 года находятся в разводе. Они сохранили прекрасные отношения и все это время жили вместе. Когда же грянул скандал, Ферги решила воспользоваться случаем и напомнила королю, что они с принцем в разводе, и если Карлу III так нужно выселить их из особняка, то придется подыскать два дома, ведь не пристало незамужней даме жить под одной крышей с мужчиной.

Свое требование Сара уже озвучила помощникам короля. Естественно они затребовали не абы что, — Эндрю присматривается к бывшему дому принца Гарри и Меган Маркл коттеджу Фрогмор, а Сара хочет заполучить коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принц Уильям и принцесса Кейт.