ВС России пресекли четыре попытки окруженных формирований ВСУ вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. Как сообщили в Минобороны, в результате поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники.

По данным военного ведомства, российские военные продолжают уничтожать окруженные группировки противника и в Красноармейске. Российские штурмовые группы активно наступают, расширяя зону контроля в районе железнодорожного вокзала. За день уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Днем ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что бойцы группировки "Запад" взяли в кольцо Купянск, окружив около пяти тысяч украинских военных. Одновременно подразделения группировки "Центр" завершили окружение 5,5 тысячи боевиков ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.