Постпред США назвал главную цель Трампа в Китае

У президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина имеется немало тем для обсуждения. Такое заявление сделал в понедельник, 27 октября, постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

Американский дипломат высказался накануне встречи лидеров двух государств. Уитакер подтвердил, что Трамп и Си Цзиньпин не обойдут вниманием ситуацию на Украине.

По словам постпреда США, "главное — чтобы Китай оказался среди тех, кто надавит на Россию, чтобы закончилась война" (цитата по РИА Новости).

Ранее Дональд Трамп признавался, что надеется на помощь китайских властей в своих попытках заставить Россию и Украину прекратить боевые действия. Президент США заявил, что верит в желание российского руководства завершить конфликт на Украине, а также выразил надежду на то, что "Китай помог бы с Россией".

Тем временем власти КНР резко отреагировали на попытки западных государств повлиять на официальный Пекин при помощи санкций. Выразив категорический протест против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, в Китае напомнили, что Поднебесная "не является зачинщиком украинского кризиса и тем более не является его участником".