В Госдуме отказались поднять штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов.

Как пишет "Коммерсантъ", профильный думский комитет не поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривали увеличение штрафов за оскорбление чиновниками граждан с с 50-100 тысяч рублей за первое подобное нарушение до 75-150 тысяч рублей.

Отрицательные отзывы на этот законопроект дали законодательные собрания Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Произошло это одновременно с вызвавшей большой резонанс видеозаписью члена Совета депутатов подмосковной Дубны Екатерины Аратовой. Чиновница, отвечая жителям на вопросы по благоустройству Чернореченского лесопарка, активно материлась, а потом заявила, что не сожалеет о сказанном.

Извиняться пришлось главе красноярского Центра управления регионом Екатерине Кузьминых. Чиновница в ответ на вопрос, как быть работающим удаленно и рискующим остаться без заработка из-за таких отключений, заявила: "На СВО всем работы хватит". После этого Кузьминых предложила недовольным "не жужжать".