В Петербурге задержан уже пятый фигурант дела о нападении на футболиста и похищении предпринимателя

Арендовали минивэн. Надели черное. Но не на того напали. Злоумышленники пытались затащить в свою машину футболиста сборной России Андрея Мостового. Атакующий полузащитник петербургского клуба "Зенит" дал отпор. На помощь ему пришел хоккеист - Александр Гракун.

Попытку похищения подозреваемые повторили уже через сутки. Тот же сценарий. И тот же адрес. Крестовский остров. Улица Вязовая. На этот раз люди в черном напали на бизнесмена. Скрутили, надели наручники и угрожали неустановленным пистолетом.

Связанного бизнесмена катали по городу и вымогали 10 миллионов рублей. Он успел перевести похитителям 210 тысяч. Супруга похищенного пыталась раздобыть еще денег, а машину уже искала полиция. Задержали авто там же - на Крестовском острове. Позже в квартире задержали координатора группы.

Возбуждено сразу три уголовных дела по статьям "Разбой", "Похищение человека" и "Попытка похищения". Фигуранты- студенты петербургского вуза. Увлекаются спортом. Заказчика преступления еще ищут. Предположительно, он руководил ими через социальные сети из-за рубежа. Предлагал хорошо заработать. От 10 миллионов, которые вымогали у бизнесмена, половина причиталась разбойникам.