Сергей Соседов назвал имена звезд, которым запретил бы петь

Сергей Соседов считает, что на российской эстраде есть артистки, которым там не место. Музыкальный критик огласил свой "черный список".

В нем пока только четыре имени: певица Слава, у которой, по мнению Соседова лишь один хит, Анна Семенович, получившая от критика статус самой безголосой певицы России, Люся Чеботина и Клава Кока, "в творчестве которых нет ничего, кроме "сплошной серости и пошлости"".

Последние две артистка совсем недавно попали в антирейтинг Сергея. По мнению Соседова, Чеботина просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной “плюсовки”.

"Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова ее роль, какие функции она там выполняет? причем не всегда попадает в ноты даже собственной “плюсовки”. Для меня явление под названием “Люся Чеботина” на нынешней российской эстраде — загадка века", — возмутился критик в беседе с ОСН.

Клава Кока, как отметил журналист, поет еще хуже. Мол, ей бы вообще нужно запретить подходить к микрофону. "Еще одно чудо в перьях… Девица, которая выступает с воровскими кликухами, — это очень ее характеризует. Но, что хуже, Кока поет ужаснее, чем Чеботина", — заявил Соседов, добавив, что у Клавы "просто сплошной тюнинг вокала".

Музыкальный критик не исключает, что очень скоро подобные артистки останутся без работы. Их заменит искусственный интеллект.