Минфин изменит правила выдачи семейной ипотеки

В России планируют запретить оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Такие корректировки хотят ввести с 1 февраля 2026 года.

Как подтвердили "Интерфаксу" в Министерстве финансов, нововведения потребуют от супругов стать обязательными созаемщиками по льготному кредиту. В настоящее время семейные пары могут оформлять две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Исключение будет сделано для семей, в которых один из супругов не является гражданином России.

В Минфине отметили, что у супругов останется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Уровни возмещения по семейной ипотеке с 1 января 2026 года снизятся на 0,5 процентного пункта: до 2 процентных пунктов на жилье в многоквартирных домах и до 2,5 процентного пункта на индивидуальное жилье.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что семейная ипотека превращается в "столичную ипотеку", потому что более половины этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Вице-спикер Татьяна Голикова рассказала, что правительство совместно с министерствами строительства и финансов обдумывают различные меры с точки зрения модернизации семейной ипотеки.