Никаких подвижек по поводу возможного проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом рассказал в понедельник, 27 октября, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат напомнил заявление представителя Кремля Дмитрий Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога — с тех пор ситуация не изменилась.

При этом Галузин скептически высказался о заявленном европейскими странами мирном плане. Замминистра напомнил, что "до сих пор политика западноевропейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и бесперспективной", в связи с чем иллюзий относительно нового плана нет, сообщает ТАСС.

Тем временем постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер рассказал, что президент США Дональд Трамп обсудит урегулирование конфликта на Украине с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский дипломат отметил, что "главное — чтобы Китай оказался среди тех, кто надавит на Россию, чтобы закончилась война".

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь заявил, что стороны украинского конфликта должны сначала обеспечить прекращение огня и лишь затем вести переговоры об урегулировании конфликта. Однако Москва не раз подчеркивала, что таким способом киевский режим пытается добиться передышки, чтобы перегруппироваться и перевооружиться.