Школьникам расскажут, как цифровые привычки меняют мир

В рамках Всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез" состоится обучающий урок для школьников.

Федеральный образовательный проект проводится Министерством просвещения РФ, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" совместно с ведущими отечественными технологическими компаниями. Его ключевая цель – повышение уровня информационной грамотности у детей и взрослых.

Новый сезон "Цифрового ликбеза" стартовал 20 октября и продлится до 16 ноября. Разработчиком обучающего занятия по цифровой гигиене выступила компания "Контур". На уроке "Как цифровые привычки меняют мир" школьники в игровой форме узнают о том, как качество цифрового поведения влияет на личную эффективность, почему нужно наводить порядок в своих гаджетах и отключать ряд уведомлений на телефоне.

Подробности можно узнать здесь.