Собянин: На Красной площади откроется выставка в честь годовщины парада 1941 г.

Сергей Собянин сообщил в своем канале, что на Красной площади с 7 по 9 ноября будет работать музей "Город живых историй". Он посвящен 84-й годовщине военного парада 1941 года.

"Ключевое место в экспозиции займут истории представителей ратных династий, которые целыми поколениями посвящают свою жизнь защите нашей страны — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции. В музее будет представлено десять тематических зон, объединённых в единую живую историю", - уточнил мэр.

Так, раздел "Операция "Эвакуация" расскажет о масштабном перемещении предприятий на восток, а в зоне "Авиационный щит столицы" покажут авиадетали того времени и уникальные снимки авиазаводов.

Одним из объектов экспозиции станет карта Москвы 1941 года, посвященная формированию в разных районах столицы дивизий народного ополчения. Также посетители смогут увидеть военную технику, в том числе самолеты.

Подробности - в посте главы города.