Красавица-вдова показала повзрослевшего сына Алексея Янина: "Похож на папочку"

Алексей Янин в 2015 году перенес инсульт. На тот момент ему было 32 года. Артиста буквально вернули с того света, но здоровье восстановить не удалось, почти восемь лет он был парализован. 19 сентября 2023 года звезды сериала "Клуб" не стало. Ему было 40 лет.

За три года до болезни Алексей женился на певице Дарье Клюшниковой, которая прославилась на "Фабрике звезд". Песня Даши "Сердце не тронешь" стала хитом. У пары родился сын Андрей. Мальчику было всего три года, когда его папа оказался в больнице.

Во время одной из репетиций у Янина произошло кровоизлияние в мозг. Полтора месяца Алексей был на грани жизни и смерти. С того света его вытащили во многом благодаря жене, — она организовала сбор средств и добилась, чтобы Янина лечили лучшие российские врачи.

К полноценной жизни актер так и не вернулся. После инсульта и комы он потерял речь и остался частично парализован. Алексей жил с мамой в Подмосковье. Там ему оборудовали помещение для физиотерапии. Жена и сын регулярно навещали звезду "Кухни". А перед самой смертью Янин снова оказался в коме. При чем семье ошибочно сообщили, что актер умер, хотя его сердце все еще билось.

"У нас, к сожалению, был фальстарт… Нас обманули. Это было утром. Ребенок проснулся, я вся в слезах… Я ему сказала, что папы не стало, и мы плакали с ним в обнимку. А когда это произошло на самом деле, Андрей был в школе. Я приехала забрать их с одноклассником, чтобы отвезти в секцию. Понимала, что при однокласснике не смогу ничего сказать. Настроение было ужасное. Но Андрей сам все понял. Спросил: "Мам, что случилось?". Я ему говорю: "Папы не стало". Он не пошел, конечно, в секцию… Тяжело было… Очень тяжело. Андрей всегда говорил мне: "Папа — моя боль". Ему было непросто говорить о болезни Алексея. На похоронах, понятное дело, ему было невероятно трудно…" — рассказывала вдова.

Похоронили Алексея на Ваганьковском кладбище в семейной могиле, недалеко от последнего приюта Сергея Есенина. С тех пор прошло два года. Сыну Янина сейчас 13 лет. Андрей ходит в школу, занимается спортом и живет с мамой. Мальчик поразительно похож на папу. Это отметили поклонники Дарьи, когда она выставила в соцсеть свежие кадры с сыном.

"Вылитый Леша"; "Похож на папочку"; "Взгляд как у папы"; "Красавчик, как на папу похож"; "С годами все больше черт Алексея проявляется", — пишут в комментариях пользователи Сети.