Обматерившая жителей депутат из Дубны нашла оправдание скандальному видео

Скандал вокруг члена Совета депутатов подмосковной Дубны Екатерины Аратовой получил продолжение. Народная избранница попросила прощения за матерное видео, в котором грубо высказывалась в адрес местных жителей.

В новом видео в своем Telegram-канале Аратова заявила, что скандальная запись была сделана еще полтора года назад, до избрания женщины депутатом — когда она была "просто активным жителем". Тем не менее, Аратова принесла извинения всем, кто посмотрел это видео. Чиновница признала недопустимость изложения мнения в "столь эмоциональной форме" и заверила, что впредь подобное не повторится.

При этом Аратова не преминула напомнить о том, что за полтора года, прошедшие после ее избрания депутатом, было сделано "много дел, которых жители ждали очень долго". Депутат перечислила в качестве своих достижений обеспечение уличного освещения, прокладку "народных троп" и появление остановочного павильона.

Аратова отметила, что впереди еще много дел для улучшения жизни граждан, выразив надежду на понимание со стороны жителей.

Однако подписчики оскандалившегося депутата в комментариях к этому видео не поверили в раскаяние Аратовой. Многие отметили, что после случившегося женщина должна сложить депутатские полномочия. Однако нашлись и те, кто положительно оценил результаты работы Аратовой, которая "действительно старалась" и вообще "человек положительный".

Тем временем руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Перепелицын уточнил, что Екатерина Аратова позволила себе высказывания, будучи уже сторонником партии, что предполагает соблюдение этических правил. На заседании президиума будет рассмотрен инцидент с Аратовой и принято соответствующее решение, цитирует Перепелицына РИАМО.

На этом фоне профильный думский комитет не поддержал поправки в законодательство, предусматривающие повышение штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их запросов.