Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года — на случай, если провести турнир не сможет Италия, выбранная страной-хозяйкой наряду с Турцией. Такие данные приводит издание Daily Mail, ссылаясь на главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

Таким образом британское издание интерпретировало ответ Дюкова порталу Sport.ru на вопрос, способна ли российская сторона принять Евро-2032, если право его проведения отберут у Италии из-за проблем со стадионами.

Дюков заявил, что "Россия всегда готова", однако ни слова о подаче заявки не говорил, следует из публикации на российском портале.

Тем временем сборная России по футболу поднялась на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Столь высокого показателя удалось достичь впервые за девять лет. Произошло это вопреки запрету российской национальной команде участвовать в турнирах под эгидой ФИФА — только за счет победных товарищеских матчей со сборными дружественных государств.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что спорт должен быть максимально огражден от политизации. Наше государство реализует целый ряд крупных международных спортивных проектов, среди которых — инновационные "Игры будущего" и Игры стран БРИКС. Участвовать в них приглашают всех желающих.