Юля Началова всю жизнь страдала из-за любви: один муж изменял прямо в ее постели, а другой обобрал до нитки

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Исполнительница хита "Герой не моего романа" свои последние дни провела в больнице, куда попала из-за самой обычной мозоли. Рана не заживала, так как певица страда от диабета и подагры, началось заражение крови. Врачи настаивали на ампутации, но артистка была категорически против, она боялась потерять свою красоту.

Началовой было всего 38 лет. Похоронили Юлю на Троекуровском кладбище столицы. Могилу артистки регулярно навещают родители и второй муж футболист Евгений Алдонин. От него певица родила дочь Верочку, и как показало время, только Евгений по-настоящему любил Юлию. Все остальные отношения принесли исполнительнице лишь страдания.

Но любящего и заботливого Алдонина Началова не ценила. Артистке карьера была дороже семьи, она улетела в США записывать новый альбом, встретила там хоккеиста Александра Фролова. Во время развода Евгений не сказал о жене ни одного плохого слова, оставил ей и общей дочери квартиру.

Как уже после смерти Началовой рассказала телевизионный продюсер Олеся Сазыкина, у Юли были непростые отношения с ее мужьями и сожителями. Певица всю свою жизнь страдала из-за любви и необдуманных поступков.

Больше всего артистка любила, как утверждает продюсер, своего первого мужа — солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского. Мужчина же пренебрегал женой, мог сказать ей что-то очень обидное и даже не обратить на это внимания. Однажды музыкант объявил Началовой, что та слишком полная. Из-за этого у певицы случилась паническая атака, рассказала Олеся.

"Он начал изменять ей направо и налево. Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели. "Представляешь, прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы, — жаловалась мне Началова. — А главное — чувствую чужой женский парфюм. У меня духи "Монталь". А воняет чем-то совершенно другим", — поделилась Сазыкина воспоминаниями.

За футболиста Евгения Алдонина певица вышла замуж назло Ланскому. К тому же Началова забеременела от спортсмена. Как уверяет знакомая артистки, Юля не любила второго мужа, тем не менее Алдонин никогда не жалел на жену денег. "При разводе Алдонин, надо отдать ему должное, повел себя красиво и оставил Юле квартиру. Вообще он хотел, чтобы квартира осталась их дочке Вере", — отметила Сазыкина.

В этой квартире Началова прописала гражданского мужа — хоккеиста Александра Фролова. ""Зачем ты это сделала?" — не поняла я. "У нас с ним практически брак, хоть и без регистрации, — ответила она. — Саша мне позволяет жить в его доме в Лос-Анджелесе. А я ему предоставляю такую возможность здесь"", — описала Олеся свой диалог с певицей на эту тему.

По словам Сазыкиной, хоккеист оплатил лечение Началовой в США и дал ей 20 миллионов рублей на съемки бенефиса, который ни один телеканал не взял в эфир. Позднее Фролов потребовал вернуть эти деньги, имея на руках соответствующую расписку.

"Взять такую сумму Юле было неоткуда. Она работала за 100 — 200 тысяч рублей. Дороже ее уже никто не брал. И тогда Фролов предложил в счет долга переписать на него половину квартиры. Вообще квартира оценивалась в 100 миллионов. Но Саша посчитал, сколько денег вбухал в ее ремонт. Плюс прибавил к этому другие расходы на Юлю вплоть до оплаты походов с ней по ресторанам", — выдала шокирующую информацию продюсер.

В итоге хоккеист отсудил у семьи певицу половину этой квартиры. Фролов был непреклонен, даже смерть Началовой не повлияла на его стремление вернуть свои деньги.