Ученые объяснили появление загадочного зеленого объекта в небе над Подмосковьем

Некий объект, который утром понедельника, 27 октября, могли наблюдать в небе жители Московской области, с высокой долей вероятности является астероидом. Такое мнение высказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как уточнил глава лаборатории Сергей Богачёв, это мог быть небольшой метеороид или космический мусор, при этом предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей

Согласно расчетам, объект пролетел на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450-500 километрах к северу от Москвы, а его скорость могла достигать 20 километров в секунду. Такие цифры почти однозначно подтверждают версию с астероидом.

С другой стороны, продолжительность наблюдения указанного объекта достигала 25 минут — это очень много для астероида, но достаточно характерно для космического мусора. В пользу версии с искусственным телом говорит и фрагментация, которую могли наблюдать очевидцы, сообщает РИА Новости.

Ранее астроном и доцент МГУ Владимир Сурдин предположил, что речь шла о старом искусственном спутнике, поскольку он летел с запада на восток и по пологой траектории.

В августе астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел сравнительно недалеко, по космическим меркам, от Земли. Из-за столь значительного сближения с нашей планетой указанный астероид входит в число опасных. Он также является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров.