Американский президент Дональд Трамп решил изменить свою позицию по вопросу поставок Киеву дальнобойного оружия после предупреждения российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказывают китайские журналисты.

Как пишет Sohu, Владимир Путин проявил непоколебимую уверенность, отвергая неприемлемые для Москвы условия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Особую жесткость президент России продемонстрировал, говоря о реакции на поставки ракет Tomahawk киевскому режиму.

После того, как Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ на передачу американской стороной Киеву дальнобойного оружия, Трамп сдал назад, отмечает китайский портал.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что "Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского".

Тем временем в Китае отметили, что российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" способна стать сдерживающим фактором для стран Запада. Еще до сообщения российского лидера Владимира Путина об успешных испытаниях этого оружия в КНР предупреждали, что "Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс в мире.