Артиллеристам пришло целеуказание. Гаубица "Мста-Б" замаскирована на окраине лесопосадки. Под пушку выкопан окоп. Сверху - маскировочная сеть. Только ствол торчит. В том числе при поддержке артиллерии подразделения группировки войск "Восток" смогли за сутки взять под свой контроль сразу три населенных пункта: Новониколаевку и Привольное Запорожской области и Егоровку Днепропетровской области.

В ходе штурмов противник потерял более 300 человек только убитыми. Но самые серьезные потери ВСУ несут сейчас на красноармейском направлении. Сам Красноармейск и соседний Димитров находятся в окружении. Все пути отхода перебиты. Сообщается, что на помощь заблокированному гарнизону киевское командование перебросило силы спецназа, которые, впрочем, до своих так и не дошли.

По имеющимся данным, более половины Красноармейска контролирует российская пехота. Противника, который продолжает оказывать сопротивление и не сдается, уничтожают.

Если в Красноармейске гремят уличные бои, то в соседнем Димитрове - относительная тишина. Это может говорить о том, что противник либо уничтожен, либо просто перестал вступать в огневой контакт с российскими войсками и сдается в плен.

Вот так сейчас выглядит небо над Красноармейском и Димитровым: дронов в воздухе над позициями врага - словно пчел над ульем. В таких условиях у противника даже голову поднять возможности нет. Не говоря уже о ведении боевых действий или хотя бы попытке отступления.

Раньше в Красноармейске наши штурмовики действовали малыми группами, теперь - полноценными войсковыми соединениями. Так же и в Купянске ведется методичное уничтожение противника, который не отвечает на призывы сложить оружие. При помощи беспилотников российские силы периодически сбрасывают на позиции противника листовки, в которых указано, каким образом заблокированные и не получающие помощь от командования военнослужащие украинских формирований могут сдаться в плен.

"В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.

Появились первые видеокадры использования боевых лазеров в борьбе с украинскими беспилотниками в российском приграничье. Точная геопозиция не уточняется. Мобильный комплекс установлен на крыше бронированного автомобиля. Пункт управления - в салоне. Судя по всему, лазер наводится по теплу, исходящему от двигателей беспилотников. Благодаря радару установка следит за курсом объекта и точно держит невидимый луч на цели, в результате всего чего через несколько секунд воздействия БПЛА загораются и падают.